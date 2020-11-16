اتحاد الكرة يعلن كل مواعيد وملاعب المتبقي من مباريات كأس مصر

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 - 14:38

كتب : FilGoal

احتفالات الزمالك بالفوز ببطولة كأس مصر

أعلن اتحاد الكرة المصري رسميا عن مواعيد مباريات مسابقة كأس مصر للموسم 2019/2020.

ويواجه الأهلي أبو قير للأسمدة في دور الثمانية في الخامسة من مساء يوم 21 نوفمبر في برج العرب، فيما يواجه الزمالك نادي مصر في نفس اليوم ولكن في الساعة الثامنة مساء في استاد السويس الجديد.

وتقام المواجهتان قبل 6 أيام من مباراة تاريخية ستجمع القطبين على لقب دوري أبطال إفريقيا.

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الفائز من مواجهة الزمالك ونادي مصر، سيواجه طلائع الجيش في نصف النهائي على استاد برج العرب يوم 1 ديسمبر في الخامسة مساء، فيما يواجه الفائز من مواجهة الأهلي وأبو قير، الاتحاد السكندري في استاد السويس الجديد في نفس اليوم، الثامنة مساء.

ويقام نهائي البطولة يوم 5 ديسمبر في استاد القاهرة.

ويحمل الزمالك لقب المسابقة بعد تغلبه على بيراميدز في نهائي العام الماضي.

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