مدرب كولومبيا يصف تقنية حكم الفيديو بوباء COVAR

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 - 14:36

كتب : FilGoal

كولومبيا - قطر

وصف كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب كولومبيا تقنية حكم الفيديو المساعد بالوباء.

وقال كيروش في مؤتمر صحفي: "نحن نواجه مرضا هو (كوفار.. COVAR) لا أحد يفهمه، لا المدربين ولا اللاعبين"، في إشارة لتسمية فيروس كورونا المستجد بـ كوفيد-19.

وأضاف "عدم احتساب ركلة جزاء لكولومبيا في مباراة أوروجواي والحكم موجود على بعد 4 أمتار من اللعبة يكاد يكون جريمة".

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ويرى المدرب البرتغالي أن قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء وفريقه متأخر بهدف غير مجرى المباراة تماما، مشددا على أنه لا يبحث عن اعذار للهزيمة.

وشكك كيروش في صحة قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لأوروجواي في الشوط الثاني.

وفاز منتخب أوروجواي على كولومبيا بثلاثة أهداف دون رد في ملعب متروبوليتانو دي بارانكيّا، بالجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية.

سيلعب المنتخب الكولومبي ضد الاكوادور يوم الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة.

ويحتل منتخب كولومبيا المركز السابع في تصفيات كأس العالم 2022 بقارة أمريكا الجنوبية.

كولومبيا كارلوس كيروش
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