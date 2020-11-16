اعتزال ماسكيرانو

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 - 12:37

كتب : FilGoal

خافيير ماسكيرانو وليونيل ميسي

قرر الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو لاعب وسط ليفربول وبرشلونة السابق اعتزال كرة القدم نهائيا.

وقال ماسكيرانو لاعب وسط استوديانتس: "أعلن اعتزال كرة القدم بشكل احترافي. أريد أن أشكر هذا النادي الذي منحني الفرصة لإنهاء مسيرتي في الأرجنتين".

ماسكيرانو بدأ مسيرته مع ريفر بلايت وكورنثيانز قبل الانتقال إلى وست هام يونايتد ومنه إلى ليفربول في يناير 2007.

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مسيرة الأرجنتيني مع الريدز امتدت إلى ثلاث سنوات ونصف، قبل أن يرحل في أغسطس 2010 إلى برشلونة، عقب خوض 139 مباراة وتسجيل هدفين

وأمضى اللاعب 8 سنوات في صفوف البلوجرانا، توج خلالها بالدورى الإسبانى 5 مرات، وكأس الملك مرات، و3 مرات كأس السوبر الإسباني، ولقبين دورى أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي مرتين وكأس العالم للأندية مرتين.

في نهاية مسيرته، ارتدى خافيير قميص هيبي تشاينا فورتشن الصيني ثم استوديانتس الأرجنتيني.

ماسكيرانو خاض 147 مباراة مع منتخب الأرجنتين وظهر في كأس العالم 4 مرات، كما حصل على ميداليتين ذهبيتين فى الألعاب الأولمبية.

خافيير ماسكيرانو ليفربول برشلونة الأرجنتين
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