رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا يكشف جديد حالة صلاح.. وسبب سفره للجونة ودور ليفربول

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 - 11:39

كتب : FilGoal

تكريم محمد صلاح من اتحاد الكرة

كشف حسام حسني رئيس اللجنة الطبية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية عن مستجدات إصابة محمد صلاح بالفيروس، وسبب سفره إلى الجونة.

وقال حسني في تصريحات لإذاعة أون سبورت "إصابة محمد صلاح تم اكتشافها عن طريق المسحة التي تجرى بشكل طبيعي قبل المباريات. لم تظهر عليه الأعراض".

وأردف "بمجرد خروج نتيجة المسحة، تحدثت معي وزير الصحة لمتابعة حالته. مثل أي مواطن مصري تم عمل أشعة مقطعية له مع حزمة من التحاليل، كل النتائج كانت جيدة ماعدا نقص بسيط في كرات الدم البيضاء وهذا عرض طبيعي وبسيط".

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وأكمل "كان يجب وضعه تحت البروتوكول العلاجي ونصحناه بالراحة التامة وعزله عن بقية الفريق".

وشدد "بمجرد انتهاء إقامة الفريق في الفندق، تم نقله إلى الجونة. مسموح له بالسفر الداخلي ووفرنا إجراءات احترازية لحمايته ومن معه في السيارة".

وأوضح "كل 70 دقيقة يجب أن يتوقف ويتحرك قليلا في رحلة الذهاب إلى الجونة".

واستدرك "متواصلون مع ليفربول، ولم يتدخلوا في طريقة التشخيص أو العلاج. لم يكن لديهم أي اعتراض على فكرة سفره للجونة".

وكشف "صلاح يخضع لمسحة جديدة يوم الخميس، ولو كانت سلبية يمكنه أن يسافر، لكن من الأفضل أن يخضع لمسحتين".

وأتم "بعد 10 أيام من اكتشاف الإصابة يمكنه العودة للتدريبات".

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن إيجابية عينة محمد صلاح لـ فيروس كورونا، وغيابه عن مباراتي توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

مصر فازت على توجو بهدف مقابل لا شيء مساء أمس السبت، ويلتقي الفريقان مجددا يوم الثلاثاء المقبل في لومي ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

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