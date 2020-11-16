خبر في الجول – خطاب جديد من فيفا لـ اتحاد الكرة للتشديد على إقرار اللائحة

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خطابا جديدا لاتحاد الكرة يوم الجمعة الماضي، للتشديد على ضرورة الالتزام بعقد جمعية عمومية لإقرار مشروع اللائحة الجديدة للاتحاد.

وحسبما علم FilGoal.com، شدد الخطاب على ضرورة عقد الجمعية العمومية وإقرار اللائحة قبل نهاية مدة اللجنة الخماسية المديرة للاتحاد، والتي تنتهي مدتها بنهاية الشهر الجاري.

ولم يشر خطاب فيفا إلى موعد محدد لإجراء انتخابات اتحاد الكرة، بعكس الخطاب الذي أرسله فيفا في هذا الصدد قبل شهرين، والذي طالب بضرورة عقد انتخابات قبل نهاية شهر نوفمبر.

وتدير اللجنة الخماسية بقيادة عمرو الجنايني اتحاد الكرة منذ أغسطس قبل الماضي، وتم المد لها لتنتهي مدتها بنهاية الشهر الجاري.

وكان من أهم بنود قرار تعيين اللجنة من قبل فيفا آنذاك، بعد استقالة مجلس هاني أبو ريدة، إقرار لائحة جديدة للاتحاد.