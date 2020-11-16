دي بروين: سعيد مع سيتي وأريد الاستمرار.. نحن في محادثات لتجديد عقدي

كشف النجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي وجود محادثات مع ناديه الإنجليزي من أجل تجديد عقده.

وقال دي بروين: "أنا سعيد في مانشستر سيتي. أنا في فريق جيد، وملاكه جيدين، والنادي جيد".

وأضاف في تصريحاته مع قناة VTM Nieuws البلجيكية "نحن في محادثات لتجديد عقدي، ليست محادثات متقدمة، ولكني أرغب في الاستمرار هنا".

وتابع "رغبة الاستمرار موجودة لدي ولذلك فالأمور سهلة على عكس إذا كنت لا تريد الاستمرار".

وأكمل حديثه قائلا: "عندما تريد الاستمرار في فريقك، فالأمور لا تكون صعبة بخصوص التجديد".

دي بروين صاحب الـ 29 عاما ينتهي عقده مع مانشستر سيتي عام 2023.

وانضم كيفين إلى كتيبة مانشستر سيتي عام 2015 قادما من فولفسبورج الألماني.

ولعب دي بروين 10 مباريات هذا الموسم ونجح في التسجيل مرة وصناعة 7 أهداف.