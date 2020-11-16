اتحاد الكرة يجيب.. هل طلب البدري زيادة راتبه

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 - 00:25

كتب : FilGoal

حسام البدري - مصر - توجو

أجاب جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية على سؤال يخص (هل طلب حسام البدري زيادة راتبه مع منتخب مصر؟).

وقال نائب رئيس اللجنة الخماسية: "لا لم يحدث".

وأردف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "لكن هناك بند بزيادة سنوية في عقد حسام البدري مع المنتخب".

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واستدرك "ولكن البدري لم يتحدث في هذا الأمر واتحاد الكرة لم يتطرق لهذا الأمر أيضا".

وتابع "الجهاز الفني وافق في وقت سابق على خصم 25% من راتبه بسبب أزمة كورونا، ولذلك لا داعي الآن للحديث عن تلك الأمور".

وأتم "يجب أن نكون جميعا خلف المنتخب المصري في الوقت الحالي".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة توجو يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من المجموعة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا في الكاميرون.

وانتصر المنتخب على توجو في مصر بهدف محمود حمدي "الونش" في الجولة الثالثة من التصفيات.

ويتصدر منتخب جُزر القٌمر المجموعة برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، وخلفه المنتخب المصري بـ 5 نقاط ثم كينيا 3 نقاط وتوجو بنقطة.

في المنتخب حسام البدري منتخب مصر مصر
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