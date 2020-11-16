دوري الأمم الأوروبية - بلا هزيمة للمباراة الـ21.. إيطاليا تهزم بولندا وتقترب من نصف النهائي

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 - 00:20

كتب : FilGoal

لاعبو إيطاليا يحتفلون بهدف بيراردي في بولندا

رغم غياب روبيرتو مانشيني مدرب الفريق لإصابته بـ كورونا، لكن سلسلة اللاهزيمة مستمرة لـ إيطاليا للمباراة الـ21 على التوالي بفوز هام على بولندا.

فاز منتخب إيطاليا على بولندا بهدفين مقابل لا شيء على ملعب "أوليمبيكو" ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من التصنيف الأول في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

إيطاليا تقدمت في الدقيقة الـ20 عن طريق لورينز إنسيني، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف.

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جورجينو أعاد التقدم مجددا لإيطاليا في الدقيقة الـ27 من ركلة جزاء سجلها بنجاح في المرمى بعدما تحصل عليها بيلوتي.

في شوط المباراة الثاني، أضاف دومينيكو بيراردي هدفا ثانيا في الدقيقة الـ83 بعد تمريرة رائعة من لورينزو إنسيني، ليدخل منطقة الجزاء ويسدد بيسراه في المرمى، ولينتهي اللقاء بفوز إيطاليا بهدفين مقابل لا شيء.

في نفس المجموعة، فازت هولندا على البوسنة والهرسك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد إيطاليا للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد بولندا عند النقطة السابعة في المركز الثالث.

رصيد هولندا ارتفع أيضا للنقطة الثامنة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد البوسنة والهرسك عند النقطة الثانية في المركز الرابع والأخير.

إيطاليا تحل ضيفا على البوسنة في الجولة الأخيرة يوم الأربعاء المقبل. مباراة تحتاج فيها إيطاليا للفوز لضمان التأهل لنصف نهائي دوري أمم أوروبا دون النظر لنتيجة هولندا مع بولندا.

إيطاليا هولندا بولندا
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