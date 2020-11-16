بوجبا عن فترته مع يونايتد: لم أعرف قط أصعب من ذلك.. المنتخب نسمة هواء نقية
الإثنين، 16 نوفمبر 2020 - 00:11
كتب : FilGoal
وصف الفرنسي بول بوجبا فترته الأخيرة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بـ "الأصعب في مسيرته".
بول بوجبا
النادي : مانشستر يونايتد
وقال بوجبا: "فترتي مع يونايتد؟ لم أعرف قط مثل تلك الفترة الصعبة في مسيرتي".
وأضاف في تصريحاته مع إذاعة RTL الفرنسية والذي نقلته شبكة GFFN "المنتخب الفرنسي بمثابة الهواء النقي للتنفس الآن".
وتابع "نحن سعداء للغاية للتواجد هنا وسعداء للغاية لرؤية بعضنا البعض. مثل هذا الأمر لا يحدث في النادي".
وأكمل حديثه قائلا: "نحن جميعا مجموعة واحدة، وهذا أمر استثنائي وساحر".
بوجبا صاحب الـ 27 عاما انضم لـ مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي عام 2016.
ولعب بوجبا 11 مباراة هذا الموسم من بينهم 6 مباريات كبديل.
وسجل بوجبا هدفا وصنع مثله هذا الموسم في كل البطولات مع يونايتد.
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