دوري الأمم الأوروبية – بلجيكا تهزم إنجلترا على بعد خطوة من نصف النهائي

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 - 00:07

كتب : FilGoal

لاعبو بلجيكا يحتفلون بهدف ميرتينز في إنجلترا

فازت بلجيكا على إنلجترا بهدفين مقابل لا شيء على ملعب ريو باودوين، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من التصنيف الأول لدوري أمم أوروبا.

تقدمت بلجيكا في الدقيقة العاشرة عن طريق يوري تيليمانز بتصويبة رائعة سكنت شباك جوردان بيكفورد.

وكادت إنجلترا تتعادل في الدقيقة الـ12 برأسية من هاري كين، لكن روميلو لوكاكو أنقذها من خط المرمى ببراعة.

أخبار متعلقة
التشكيل - دي بروين يقود بلجيكا.. وكين في هجوم إنجلترا مواعيد مباريات الأحد 15-11-2020.. بلجيكا تواجه إنجلترا وجزر القمر ضد كينيا مدرب بلجيكا: عينة هازارد لا تزال إيجابية ولن يلعب أمام إنجلترا إنجلترا تعلن غياب راشفورد وكوادي عن مواجهتي بلجيكا وإيسلندا

بلجيكا أضافت هدفا ثانيا في الدقيقة الـ23 من كرة ثابتة نفذها ديريس ميرتينز ببراعة في المرمى مسجلا الهدف الثاني.

وفي نفس المجموعة فازت الدنمارك على أيسلندا بهدفين مقابل هدف. سجل كريستيان إريكسين هدفا الدنمارك من ركلتي جزاء، الثانية في الدقيقة الـ91 ليؤجل حسم المجموعة للجولة الأخيرة.

فوز بلجيكا رفع رصيدها للنقطة الـ12 في صدارة المجموعة، ومن خلفها الدنمارك بـ 10 نقاط، فيما تأتي إنجلترا ثالثا برصيد 7 نقاط.

ويلتقي منتخب بلجيكا مع الدنمارك في الجولة الأخيرة في بلجيكا يوم الأربعاء المقبل. مباراة ستحدد المتأهل عن تلك المجموعة لنصف نهائي دوري أمم أوروبا الذي سيقام شهر سبتمبر المقبل.

دوري أمم أوروبا بلجيكا إنجلترا
نرشح لكم
أخر الأخبار
دوري الأمم الأوروبية - بلا هزيمة للمباراة الـ21.. إيطاليا تهزم بولندا وتقترب من نصف النهائي 4 دقيقة | أوروبا
الحضري: أدرس عرض نادي ZED للعودة من الاعتزال 11 دقيقة | الدوري المصري
بوجبا عن فترته مع يونايتد: لم أعرف قط أصعب من ذلك.. المنتخب نسمة هواء نقية 12 دقيقة | أوروبا
دوري الأمم الأوروبية – بلجيكا تهزم إنجلترا على بعد خطوة من نصف النهائي 16 دقيقة | أوروبا
بركات: صلاح شخص محترف ويحاول فعل كل شيء بشكل صحيح 34 دقيقة | منتخب مصر
عبد الحفيظ لـ في الجول: إصابة محمد هاني خفيفة 51 دقيقة | مصر
تصفيات إفريقيا – بمشاركة طقطق.. ليبيا تخسر أمام غينيا وتؤزم موقفها ساعة | إفريقيا
خبر في الجول – الزمالك يطلب عودة أحمد عيد من المنتخب تحسبا لملاقاة نادي مصر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 2 الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني 3 إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا 4 حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد"
قد ينال إعجابك