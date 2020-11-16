دوري الأمم الأوروبية – بلجيكا تهزم إنجلترا على بعد خطوة من نصف النهائي

فازت بلجيكا على إنلجترا بهدفين مقابل لا شيء على ملعب ريو باودوين، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من التصنيف الأول لدوري أمم أوروبا.

تقدمت بلجيكا في الدقيقة العاشرة عن طريق يوري تيليمانز بتصويبة رائعة سكنت شباك جوردان بيكفورد.

وكادت إنجلترا تتعادل في الدقيقة الـ12 برأسية من هاري كين، لكن روميلو لوكاكو أنقذها من خط المرمى ببراعة.

بلجيكا أضافت هدفا ثانيا في الدقيقة الـ23 من كرة ثابتة نفذها ديريس ميرتينز ببراعة في المرمى مسجلا الهدف الثاني.

وفي نفس المجموعة فازت الدنمارك على أيسلندا بهدفين مقابل هدف. سجل كريستيان إريكسين هدفا الدنمارك من ركلتي جزاء، الثانية في الدقيقة الـ91 ليؤجل حسم المجموعة للجولة الأخيرة.

فوز بلجيكا رفع رصيدها للنقطة الـ12 في صدارة المجموعة، ومن خلفها الدنمارك بـ 10 نقاط، فيما تأتي إنجلترا ثالثا برصيد 7 نقاط.

ويلتقي منتخب بلجيكا مع الدنمارك في الجولة الأخيرة في بلجيكا يوم الأربعاء المقبل. مباراة ستحدد المتأهل عن تلك المجموعة لنصف نهائي دوري أمم أوروبا الذي سيقام شهر سبتمبر المقبل.