مصر ضد توجو - عبد الغني لـ في الجول: التأمين الدفاعي سيقودنا للفوز ويجب الدفع بـ محمود علاء

يرى مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ضرورة اللعب بـ3 مدافعين في مواجهة الفراعنة ضد توجو المقبلة.

ويلعب منتخب مصر ضد توجو الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا في الكاميرون 2021.

وفاز منتخب مصر على توجو بهدف دون رد في الجولة الثالثة للتصفيات سجله محمود حمدي "الونش".

FilGoal.com سأل نجوم الكرة المصرية السابقين عن الطريقة الأنسب للمنتخب في هذه المباراة والتشكيل الأفضل من وجهة نظرهم.

كذلك سأل FilGoal.com من يعوض محمد هاني الذي تعرض للإصابة وأيضا عمرو السولية الذي تعرض للإيقاف.

وقال عبد الغني لـFilGoal.com: "يجب ألا نتعرض للهزيمة هناك ولذلك لابد من التأمين الدفاعي بالشكل الأمثل خاصة أن توجو سيهاجم بكل قوة والأنسب لذلك هو اللعب بـ3 مدافعين".

وأضاف "هنا يجب أن يكون لمحمود علاء دورا في المباراة واللعب بجوار الونش وحجازي لغلق هذه المنطقة تماما خاصة من ناحية الكرات العرضية".

وأكمل "مع الدفع بخماسي في وسط الملعب لغلق المساحات تماما خلف ثنائي الهجوم".

وواصل "يجب أن يركز اللاعبين طوال المباراة وألا نستقبل أي أهداف واللعب على المرتدات واستغلال سرعة تريزيجيه وشراسة مصطفى محمد".

وأتم تصريحاته "الأقرب للتأهل من هذه المجموعة هو منتخب مصر بجانب جزر القمر وفقا للنتائج الحالية".

واختار عبد الغني تشكيل مصر لهذه المباراة كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد حجازي – محمود علاء – الونش.

الوسط: أحمد توفيق – حمدي فتحي – طارق حامد – محمد النني – أيمن أشرف.

الهجوم: مصطفى محمد – تريزيجيه.