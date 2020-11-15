مصر ضد توجو - ضياء السيد لـ في الجول: يجب اللعب بثلاثي وسط والاحتفاظ بـ السعيد ومصطفى

يرى ضياء السيد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ضرورة لعب الفراعنة بحذر أمام توجو.

ويلعب منتخب مصر ضد توجو الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا في الكاميرون 2021.

وفاز منتخب مصر على توجو بهدف دون رد في الجولة الثالثة للتصفيات سجله محمود حمدي "الونش".

FilGoal.com سأل نجوم الكرة المصرية السابقين عن الطريقة الأنسب للمنتخب في هذه المباراة والتشكيل الأفضل من وجهة نظرهم.

كذلك سأل FilGoal.com من يعوض محمد هاني الذي تعرض للإصابة وأيضا عمرو السولية الذي تعرض للإيقاف.

وقال ضياء السيد لـFilGoal.com: "المواجهة خارج ملعبنا في رطوبة عاليا وطقس مختلف ويجب أن نغير طريقة اللعب وبعض العناصر الأساسية".

وأضاف "أرى أن الطريقة الأفضل لمنتخب مصر في هذه المباراة هي 4-3-3 واللعب بشكل متوازن والدفع بثلاثي وسط وهم محمد النني وطارق حامد وحمدي فتحي مع زيادة الأخير هجوميا".

وأكمل "بما يعني أنني سوف احتفظ بعبد الله السعيد على مقاعد البدلاء لأنه شارك في 90 دقيقة من المباراة الأولى".

وواصل "أما في الناحية اليمنى أحمد توفيق هو بديل محمد هاني، وأرى أيضا أن أيمن أشرف يجب أن يشارك بدلا من أحمد فتوح لأنه أفضل منه في الدفاع وذو خبرة كبيرة".

وأتم تصريحاته "على أن يتكون الثلاثي الهجومي من محمود تريزيجيه وزيزو وأحمد حسن كوكا، والأخير يمتلك خبرات وأيضا مع الوضع في الاعتبار أن مصطفى محمد لعب المباراة الأولى كاملة".

واختار ضياء السيد تشكيل مصر لهذه المباراة كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد توفيق – الونش – أحمد حجازي – أيمن أشرف.

الوسط: طارق حامد – محمد النني – حمدي فتحي.

الهجوم: تريزيجيه – كوكا – زيزو.