هولندا تضرب البوسنة بثلاثية وتقترب من نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

اقترب منتخب هولندا من التأهل لنصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية بعدما فاز على البوسنة والهرسك بثلاثية مقابل هدف.

جورجينيو فينالدوم النادي : ليفربول هولندا

ووصل منتخب هولندا إلى النقطة 8 في صدارة المجموعة الأولى للبطولة قبل جولة واحدة من النهاية.

بينما يحتل منتخب بولندا المركز الثاني برصيد 7 نقاط ثم إيطاليا ثالثا بـ6 نقاط ويلعب الفريقين معا بعد قليل.

وتجمد رصيد البوسنة عند نقطتين في المركز الرابع والأخير بالمجموعة.

تقدم منتخب هولندا في الدقيقة السادسة عن طريق جورجينيو فينالدوم ثم أضاف قائد الطواحين ونجم ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وأحرز ممفيس ديباي الهدف الثالث في الدقيقة 55.

قبل أن يسجل منتخب البوسنة هدفه الوحيد في الدقيقة 63 عن طريق إسماعيل بريفلياك.

وحتى الآن تأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبي كل من ألمانيا وفرنسا.

ووصل فينالدوم للهدف رقم 7 له من آخر 13 هدفا سجلهم منتخب هولندا.