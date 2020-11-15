هولندا تضرب البوسنة بثلاثية وتقترب من نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 20:57

كتب : FilGoal

فينالدوم

اقترب منتخب هولندا من التأهل لنصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية بعدما فاز على البوسنة والهرسك بثلاثية مقابل هدف.

ووصل منتخب هولندا إلى النقطة 8 في صدارة المجموعة الأولى للبطولة قبل جولة واحدة من النهاية.

بينما يحتل منتخب بولندا المركز الثاني برصيد 7 نقاط ثم إيطاليا ثالثا بـ6 نقاط ويلعب الفريقين معا بعد قليل.

أخبار متعلقة
دي بروين: من المؤسف ما يحدث لـ هازارد مدافع النجم: اخترت الاحتراف في مصر بعد حديث معلول.. وأملك 3 عروض يوفنتوس يخسر مدافعه 20 يوما

وتجمد رصيد البوسنة عند نقطتين في المركز الرابع والأخير بالمجموعة.

تقدم منتخب هولندا في الدقيقة السادسة عن طريق جورجينيو فينالدوم ثم أضاف قائد الطواحين ونجم ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وأحرز ممفيس ديباي الهدف الثالث في الدقيقة 55.

قبل أن يسجل منتخب البوسنة هدفه الوحيد في الدقيقة 63 عن طريق إسماعيل بريفلياك.

وحتى الآن تأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبي كل من ألمانيا وفرنسا.

ووصل فينالدوم للهدف رقم 7 له من آخر 13 هدفا سجلهم منتخب هولندا.

فينالدوم هولندا البوسنة دوري الأمم الأوروبية
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصر ضد توجو - ضياء السيد لـ في الجول: يجب اللعب بثلاثي وسط والاحتفاظ بـ السعيد ومصطفى 23 دقيقة | منتخب مصر
بقيادة الأسد ماني.. السنغال أول منتخب يضمن التأهل لأمم إفريقيا المقبلة 35 دقيقة | إفريقيا
هولندا تضرب البوسنة بثلاثية وتقترب من نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 37 دقيقة | أوروبا
التشكيل - دي بروين يقود بلجيكا.. وكين في هجوم إنجلترا 56 دقيقة | أوروبا
مجموعة مصر – جُزر القُمر تكتب التاريخ وتتصدر بعد فوز صعب على كينيا ساعة | إفريقيا
دي بروين: من المؤسف ما يحدث لـ هازارد ساعة | أوروبا
وكيله لـ في الجول: معروف يوسف سيجدد عقده مع الزمالك 2 ساعة | ميركاتو
مصدر من المصري يكشف لـ في الجول حالة واحدة للتعاقد مع مدافع الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 2 الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني 3 إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا 4 حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد"
قد ينال إعجابك