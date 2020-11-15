التشكيل - دي بروين يقود بلجيكا.. وكين في هجوم إنجلترا

الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 20:38

كتب : FilGoal

دي بروين - بلجيكا - فرنسا

أعلن روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا تشكيل فريقه لمواجهة إنجلترا في المباراة التي تجمعهما ضمن دوري الأمم الأوروبية.

ويلعب منتخب بلجيكا ضد إنجلترا في الجولة الخامسة للمستوى الأول من دوري الأمم.

وجاء تشكيل بلجيكا كالآتي:

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المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: توماس مونييه – يان فيرتونخين – توبي ألديرفيرليد – دينيار.

الوسط: أكسيل فيتسيل – يوري تيليمانس – ثورجان هازارد.

الهجوم: دي بروين – لوكاكو – درايس ميرتينز.

ويغيب إدين هازارد نجم ريال مدريد عن منتخب بلجيكا بسبب الإصابة.

بينما جاء تشكيل جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا كالآتي:

المرمى: جوردان بيكفورد.

الدفاع: كايل ووكر – كيران تريبيير – إيريك داير – مينجس – بين تشيلويل.

الوسط: ديكلان رايس – ماسون ماونت – جوردان هيندرسون.

الهجوم: هاري كين – جاك جريليش.

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