التشكيل - دي بروين يقود بلجيكا.. وكين في هجوم إنجلترا
الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 20:38
كتب : FilGoal
أعلن روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا تشكيل فريقه لمواجهة إنجلترا في المباراة التي تجمعهما ضمن دوري الأمم الأوروبية.
كيفين دي بروين
النادي : مانشستر سيتي
ويلعب منتخب بلجيكا ضد إنجلترا في الجولة الخامسة للمستوى الأول من دوري الأمم.
وجاء تشكيل بلجيكا كالآتي:
المرمى: تيبو كورتوا.
الدفاع: توماس مونييه – يان فيرتونخين – توبي ألديرفيرليد – دينيار.
الوسط: أكسيل فيتسيل – يوري تيليمانس – ثورجان هازارد.
الهجوم: دي بروين – لوكاكو – درايس ميرتينز.
ويغيب إدين هازارد نجم ريال مدريد عن منتخب بلجيكا بسبب الإصابة.
بينما جاء تشكيل جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا كالآتي:
المرمى: جوردان بيكفورد.
الدفاع: كايل ووكر – كيران تريبيير – إيريك داير – مينجس – بين تشيلويل.
الوسط: ديكلان رايس – ماسون ماونت – جوردان هيندرسون.
الهجوم: هاري كين – جاك جريليش.
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