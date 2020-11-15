دي بروين: من المؤسف ما يحدث لـ هازارد

الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 20:06

كتب : FilGoal

إدين هازارد - ريال مدريد

أبدى البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي أسفه لغياب زميله إيدن هازارد عن المشاركة مع المنتخب بسبب إصابته بفيروس كورونا.

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

إدين هازارد

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد
بلجيكا

وقال دي بروين: "من المؤسف ما يحدث لـ هازارد".

وأوضح في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية "هازارد عاد مؤخرا من الإصابة بعدما قضى سنة صعبة، وعندما عاد بشكل جيد أصيب بفيروس كورونا".

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وتابع "من المؤسف للغاية إصابة هازارد بفيروس كورونا في هذا الوقت وأتمنى له العودة سريعا وأن يكون في صحة جيدة".

وأكمل حديثه قائلا: "هازارد كان لديه سنة صعبة مع الإصابات ولكنني أثق أنه يقدر على العودة بشكل جيد جدا لكي يفعل ما يُحب".

وأصيب هازارد بفيروس كورونا مباشرةً قبل التوقف الدولي، ولم تتحوّل عينته إلى سلبية حتى اللحظة.

وتستقبل بلجيكا نظيرتها إنجلترا في بروكسل ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

هازارد صاحب الـ 29 عاما ظهر في 3 مباريات فقط هذا الموسم مع ريال مدريد ونجح في التسجيل مرة.

واكتفى إيدن بالظهور في 25 لقاء بقميص النادي الملكي منذ انضمامه للفريق قادما من تشيلسي عام 2019.

كيفين دي بروين بلجيكا هازارد
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