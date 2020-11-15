مصدر من المصري يكشف لـ في الجول حالة واحدة للتعاقد مع مدافع الزمالك

حالة واحدة سينتقل فيها محمد عبد السلام مدافع الزمالك إلى النادي المصري.

كشف مصدر داخل إدارة المصري عن حالة واحدة سينتقل فيها محمد عبد السلام مدافع الزمالك إلى المصري على سبيل الإعارة.

وقال مصدر من إدارة المصري لـFilGoal.com: "حالة واحدة تجعلنا نضم محمد عبدالسلام مدافع الزمالك، وهي إذا ضم الزمالك مدافعين جدد لصفوفه خلال الانتقالات الصيفية".

وأضاف "وقتها سنحصل على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة، وهذا ما اتفقنا عليه مع مسؤولي الزمالك".

كان المصري قد ضم صفقتين من الزمالك هذا الصيف، هما محمد عنتر وأحمد رفعت بشكل نهائي ولمدة ثلاثة مواسم لكل لاعب.

وأعلن المصري 7 صفقات حتى الآن، هم الحارسين عصام ثروت من نادي مصر وأحمد دعدور من بيراميدز معارا، وأحمد شديد قناوي ظهير أيسر الإنتاج الحربي، وعلاء عطا ومصطفى سلطان من نادي مصر، بجانب ثنائي الزمالك.

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