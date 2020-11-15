روقة لـ في الجول: مسؤولو الزمالك تواصلوا معي وشرف لي العودة من جديد

الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 19:03

كتب : حامد وجدي

محمد أشرف روقة - الزمالك - الداخلية

كشف محمد أشرف "روقة" لاعب وسط الزمالك عودته من جديد للقلعة البيضاء.

وقال روقة: "مسؤولو الزمالك تواصلوا معي للانضمام للفريق الأول والعودة من جديد لـ الزمالك".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "سأتواجد مع الزمالك في تدريبات يوم الإثنين".

أخبار متعلقة
معارو الزمالك – روقا لـ في الجول: أريد العودة ولم يتحدث معي أحد.. لن أخرج معارا مجددا روقة لـ في الجول: طولان طلب مني الرحيل عن إنبي.. وأحلم بالعودة لـ الزمالك خبر في الجول - روقة يفسخ إعارته مع إنبي وينتقل إلى طلائع الجيش عودة باتشيكو لقيادة مران الزمالك

وتابع "شرف لي العودة من جديد والمشاركة مع الزمالك وارتداء القميص الأبيض".

وأتم "أتمنى أن يتوج الزمالك بلقب دوري أبطال إفريقيا وأتمنى من الجماهير مساندة الفريق أكثر من أي وقت مضى".

روقة صاحب الـ 27 عاما انضم لـ الزمالك في 2017 قادما من طلائع الجيش قبل أن يرحل معارا إلى إنبي أولا ثم طلائع الجيش.

ولعب روقة 17 مباراة الموسم الماضي بين إنبي وطلائع الجيش.

وشارك روقة في 14 مباراة بقميص الزمالك من قبل، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين.

في الدوري الزمالك روقة
نرشح لكم
أخر الأخبار
روقة لـ في الجول: مسؤولو الزمالك تواصلوا معي وشرف لي العودة من جديد 25 دقيقة | ميركاتو
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: محمد صلاح يستكمل علاجه في الجونة 48 دقيقة | منتخب مصر
مدافع النجم: اخترت الاحتراف في مصر بعد حديث معلول.. وأملك 3 عروض ساعة | ميركاتو
استراحة مجموعة مصر - جُزر القُمر (1)-1) كينيا.. نهاية الشوط الأول ساعة | إفريقيا
عودة باتشيكو لقيادة مران الزمالك ساعة | الدوري المصري
احتفالات خالدة - فينيدي جورج يحكي لـ في الجول كواليس "احتفال الكلب" في مونديال 94 ساعة | حكايات في الجول
تصفيات إفريقيا – بوروندي تشعل المجموعة بفوز على موريتانيا وسط حضور الآلاف 2 ساعة | إفريقيا
مدير برشلونة السابق يتحدث عن فرص ضائعة لضم مبابي وهالاند وإعادة نيمار 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 2 الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني 3 إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا 4 حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد"
قد ينال إعجابك