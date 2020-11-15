روقة لـ في الجول: مسؤولو الزمالك تواصلوا معي وشرف لي العودة من جديد

كشف محمد أشرف "روقة" لاعب وسط الزمالك عودته من جديد للقلعة البيضاء.

وقال روقة: "مسؤولو الزمالك تواصلوا معي للانضمام للفريق الأول والعودة من جديد لـ الزمالك".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "سأتواجد مع الزمالك في تدريبات يوم الإثنين".

وتابع "شرف لي العودة من جديد والمشاركة مع الزمالك وارتداء القميص الأبيض".

وأتم "أتمنى أن يتوج الزمالك بلقب دوري أبطال إفريقيا وأتمنى من الجماهير مساندة الفريق أكثر من أي وقت مضى".

روقة صاحب الـ 27 عاما انضم لـ الزمالك في 2017 قادما من طلائع الجيش قبل أن يرحل معارا إلى إنبي أولا ثم طلائع الجيش.

ولعب روقة 17 مباراة الموسم الماضي بين إنبي وطلائع الجيش.

وشارك روقة في 14 مباراة بقميص الزمالك من قبل، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين.