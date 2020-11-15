مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: محمد صلاح يستكمل علاجه في الجونة

الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 18:40

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر

غادر محمد صلاح نجم منتخب مصر القاهرة، متجها إلى الجونة لاستكمال علاجه هناك قبل السفر إلى إنجلترا.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "محمد صلاح غادر الفندق الذي كان يقيم فيه بالقاهرة اليوم الأحد وسافر إلى الجونة".

وأضاف "جهزنا له سيارة مجهزة بناء على طلبه، نقلته إلى الجونة بعد موافقة طبية حصلنا عليها".

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المصدر أتبع "اللاعب سيستكمل علاجه هناك طيلة فترة العزل الصحي، وسيجري مسحة جديدة خلال أربعة أيام".

وأتم "إذا ثبتت سلبية المسحة الجديدة، سيسافر بعدها فورا إلى إنجلترا للالتحاق بليفربول".

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن إيجابية عينة محمد صلاح لـ فيروس كورونا، وغيابه عن مباراتي توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

مصر فازت على توجو بهدف مقابل لا شيء مساء أمس السبت، ويلتقي الفريقان مجددا يوم الثلاثاء المقبل في لومي ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

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