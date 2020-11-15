مدافع النجم: اخترت الاحتراف في مصر بعد حديث معلول.. وأملك 3 عروض

الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 18:04

كتب : FilGoal

زياد بوغطاس لاعب النجم الساحلي

كشف المدافع التونسي زياد بوغطاس لاعب النجم الساحلي اختياره الاحتراف في الدوري المصري وذلك بعدما اتفق مع إدارة الفريق التونسي على الرحيل.

بوغطاس أعلن نهاية مشواره مع النجم، وذلك بعدما عقد جلسة مع رضا شرف الدين رئيس النادي، ليكشف بعدها ما دار في الجلسة قائلا: "قدم كل طرف تصوره ووصلنا إلى اتفاق سريعا. المفاوضات لم تكن معقدة لأن علاقتي خاصة مع رئيس النادي، وقد تمسك كل طرف بسلامة موقفه بخصوص وضعيتي القانونية بما أنني أعتبر نفسي حرا من كل إرتباط منذ فترة عكس ما تراه الإدارة".

وكشف في حديثه مع صحيفة (الصحافة) التونسية "تفاديا للمشاكل خيّرت الخروج من الباب الكبير وتنازلت عن مبلغ مالي محترم من مستحقاتي المالية مقابل المغادرة، ووعدت رئيس النادي بعدم تتبع النادي وتفادي النزاعات القانونية، وأعتقد أنه الحل الأمثل".

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وعن خطوته المقبلة، أشار بوغطاس إلى "بنسبة كبيرة سأتواجد في الدوري المصري الموسم المقبل لأنني أملك عددا من العروض التي أدرسها الآن رفقة وكيلي وسأتخذ القرار النهائي خلال ساعات".

وأوضح "أملك عروضا من إنبي وسموحة وسيراميكا كليوباترا، لكنني لم أحسم موقفي النهائي حتى الآن".

وأكمل حديثه قائلا: "اخترت الاحتراف في الدوري المصري لأن المستوى الفني تطور في مصر بشكل ملحوظ فلا مجال للمقارنة بوضعية بطولتنا على مستوى البنية التحتية وكذلك حجم الاستثمارات".

واستمر "الدوري المصري أصبح في السنوات الأخيرة وجهة لعديد النجوم على غرار التجربة الناجحة لثلاثي المنتخب علي معلول (الأهلي) وفرجاني ساسي (الزمالك) وبدرجة أقل سيف الدين الجزيري (المقاولون العرب)".

وتابع "تقابلت مع علي معلول في الفترة الماضية وشجعني على القدوم إلى مصر وأكد لي أن الظروف مواتية للبروز والتألق، وهو ما زادني إصرارا على اختيار الدوري المصري".

ويرى بوغطاس "لن أذيع سرا إذا قلت بإن البطولة المصرية تتمتع بمتابعة خارجية عالية سواء من وسائل الإعلام أو وكلاء الأندية واللاعبين، وبالتالي يمكنني الانتقال من مصر إلى بطولة أفضل ولم لا إلى أوروبا".

زياد بوغطاس يلعب لفريق النجم الساحلي منذ فرق الناشئين، ويلعب للفريق الأول منذ موسم 2011/2012.

صاحب الـ29 عاما شارك هذا الموسم في 21 مباراة بين الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

في الدوري في الانتقالات
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