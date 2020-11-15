عودة باتشيكو لقيادة مران الزمالك

عاد جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك لقيادة مران فريقه الجماعي بعد عودته من البرتغال عقب حصوله على إجازة.

وحرص باتشيكو على الاجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق المران لتحفيزهم والحديث عن أهمية المرحلة المقبلة.

وأكد المدرب البرتغالي أن الجميع لديه فرصة المشاركة بشرط التركيز ولا يوجد فارق بين لاعب أساسي وآخر غير أساسي.

وعقد باتشيكو جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل انطلاق المران اتفق خلالها على برنامج إعداد الفريق في الفترة المقبلة لخوض مباريات كأس مصر ونهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووضع باتشيكو برنامجا بدنيا قويا للاعبين تحت إشراف جوزيه بيدرو مدرب الأحمال بالفريق.

واستهدفت التدريبات زيادة اللياقة البدنية للاعبين وحرص باتشيكو على المشاركة في جزء منها لتحفيزهم.