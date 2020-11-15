عودة باتشيكو لقيادة مران الزمالك

الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 17:52

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - الإسماعيلي - باتشيكو

عاد جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك لقيادة مران فريقه الجماعي بعد عودته من البرتغال عقب حصوله على إجازة.

وحرص باتشيكو على الاجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق المران لتحفيزهم والحديث عن أهمية المرحلة المقبلة.

وأكد المدرب البرتغالي أن الجميع لديه فرصة المشاركة بشرط التركيز ولا يوجد فارق بين لاعب أساسي وآخر غير أساسي.

أخبار متعلقة
3 حلول أمام موسيماني حال غياب هاني عن الأهلي ضد الزمالك مران الزمالك - انتظام عبد الغني واستمرار تأهيل شيكابالا وجنش 3 قرارات لمجلس إدارة الزمالك بعد اجتماعه

وعقد باتشيكو جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل انطلاق المران اتفق خلالها على برنامج إعداد الفريق في الفترة المقبلة لخوض مباريات كأس مصر ونهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووضع باتشيكو برنامجا بدنيا قويا للاعبين تحت إشراف جوزيه بيدرو مدرب الأحمال بالفريق.

واستهدفت التدريبات زيادة اللياقة البدنية للاعبين وحرص باتشيكو على المشاركة في جزء منها لتحفيزهم.

الزمالك باتشيكو
نرشح لكم
أخر الأخبار
مجموعة مصر – جُزر القُمر تكتب التاريخ وتتصدر بعد فوز صعب على كينيا 3 دقيقة | إفريقيا
دي بروين: من المؤسف ما يحدث لـ هازارد 26 دقيقة | أوروبا
وكيله لـ في الجول: معروف يوسف سيجدد عقده مع الزمالك 58 دقيقة | ميركاتو
مصدر من المصري يكشف لـ في الجول حالة واحدة للتعاقد مع مدافع الزمالك ساعة | الدوري المصري
روقة لـ في الجول: مسؤولو الزمالك تواصلوا معي وشرف لي العودة من جديد ساعة | ميركاتو
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: محمد صلاح يستكمل علاجه في الجونة ساعة | منتخب مصر
مدافع النجم: اخترت الاحتراف في مصر بعد حديث معلول.. وأملك 3 عروض 2 ساعة | ميركاتو
انتهت مجموعة مصر - جُزر القُمر (2)-1) كينيا.. فوز تاريخي لأصحاب الأرض 2 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 2 الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني 3 إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا 4 حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد"
قد ينال إعجابك