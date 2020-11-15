احتفالات خالدة - فينيدي جورج يحكي لـ في الجول كواليس "احتفال الكلب" في مونديال 94

"هذا ما تفعله حين تسجل في كأس العالم" فينيدي جورج نجم أياكس ونيجيريا السابق عن احتفاله بهدفه في مرمى اليونان بكأس العالم 1994.

لن نتحدث في هذه السلسلة عن طريقة تسجيل الهدف، بل عن كيفية الاحتفال به.

FilGoal.com يقدم لكم سلسلة "احتفالات خالدة" عن احتفال اللاعبين بأهدافهم. كيف فكروا في الاحتفال وهل استعدوا له أم كان تلقائيا؟

ضيف FilGoal.com في الحلقة الثانية هو فينيدي جورج جناح أياكس المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1995 وأحد أفراد الجيل الذهبي لنيجيريا الذي حقق لقب أمم إفريقيا عام 1994 ووصل لدور الـ16 للمونديال من نفس العام.

تأهلت نيجيريا لكأس العالم 1994 لأول مرة في تاريخها بعد عدة محاولات، لتذهب للبطولة التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية بآمال عريضة بعد شهرين من فوزها بكأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخها.

في المجموعة الرابعة وقعت نيجيريا مع الأرجنتين وصيف مونديال 90، بلغاريا واليونان.

سحقت بلغاريا بثلاثية دون رد في مباراة صنع بها فينيدي جورج هدفين، ثم خسرت ضد الأرجنتين بهدفين مقابل هدف؛ ليكون الفوز ضد اليونان هو الضمان الوحيد لتأهل نيجيريا للدور الـ16.

وهُنا تألق فينيدي جورج.

سجل جورج الهدف الأول لنيجيريا في الدقيقة 46 بلمسة سحرية جعلت الكرة تمر من فوق الحارس كريستوس كاركامانيس بهذه الطريقة..

وبعد الهدف ركض جورج نحو الراية الركنية وجثا على ركبيته، احتفل هكذا..

لُيطلق على ما فعله "احتفال الكلب".

يقول فينيدي جورج عن المباراة لـ FilGoal.com: "لعبت المباراة وقررت أن أقدم كل ما لدي، وأُتيحت لي هذه الفرصة بعد تمريرة من إيمانويل أمونيكي (نجم الزمالك وقتها) فسجلتها".

وعن طريقة الاحتفال بالهدف، قال: "لم أُخطط له قبل المباراة. لم أتخيل أنني سأسجل في كأس العالم، لذلك حين سجلت، كنت فرحا للغاية واحتلفت بهذه الطريقة".

رغم أن فينيدي سجل العديد من الأهداف، منها الهدف الثاني ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري الأبطال عام 1995 والذي فتح الطريق لأياكس للتأهل للنهائي إلا أن هدفه ضد اليونان الأغلى له.

وفسر اختياره لـ FilGoal.com قائلا: "سجلت أهداف عديدة، لن أختار أفضل هدف لكني سأختار هدفي ضد اليونان لأنه كان في كأس العالم ومن الصعب أن تسجل في مثل هذه البطولة".

الفوز على اليونان جعل نيجيريا تتأهل لدور الـ16 بعد تصدرها للمجموعة بفارق الأهداف عن بلغاريا، التي تأهلت على حساب الأرجنتين بفضل المواجهات المباشرة.

لعبت نيجيريا ضد إيطاليا وخسرت بهدفين مقابل هدف بعد خوض وقت إضافي. مباراة جعلت فينيدي يواجه أصعب مدافع لعب ضده في مسيرته: باولو مالديني.

وقال: "كان مالديني أصعب من لعبت ضده. هو مدافع رائع".

وكشف فينيدي جورج عن صعوبة اللعب ضد مالديني "يشارك في الهجوم أيضا، فحين تلعب أمامه يجعلك تعود للدفاع ضده".

ولعب جورج مع نيجيريا 45 مباراة دولية سجل خلالها 8 أهداف، كما فاز بالدوري الهولندي 3 مرات ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتينينتال مع أياكس.