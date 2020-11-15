مدير برشلونة السابق يتحدث عن فرص ضائعة لضم مبابي وهالاند وإعادة نيمار

الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 16:51

كتب : محرر في الجول

نيمار - برشلونة

تحدث خافيير بورداس مدير برشلونة السابق عن صفقات ضائعة من النادي الكتالوني خلال فترة عمله التي امتدت منذ 2010 حتى رحيله بسحب الثقة من جوسيب ماريا بارتوميو.

وقال بورداس لصحيفة "موندو ديبورتيفو": "ما حدث مع بارتوميو كان وصمة عار وعدم احترام، كنا نتعرض للهجوم مع أي شيء صغير يحدث في النادي".

وتابع "اعتقد بعد الخسارة 8-2 من بايرن ميونيخ والإدارة كانت تقوم بالأمور بشكل جيد".

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واستدرك "ليونيل ميسي شخص يحب الفوز وبرشلونة، واعتقد أنه انفجر بعد الخسارة 8-2 ومع الهزائم السابقة في دوري أبطال أوروبا وقرر الرحيل، لكن بالنسبة لي كانت الطريقة خاطئة ، ويمكن أن يكون ميسي خاطئا أيضا رغم أنه لحسن الحظ يرتكب أخطاء قليلة على أرض الملعب".

وأشار مدير برشلونة السابق إلى أن النادي كان قريبا من ضم كيليان مبابي من موناكو في 2017 وإيرلينج هالاند من ريد بول سالزبورج.

وحكى "والد مبابي أبلغنا في 2017 بتفضيله الانتقال إلى برشلونة عن ريال مدريد بسبب وجود رونالدو وبيل وبنزيمة".

وأوضح "كنا قريبين من ضمه مقابل 100 مليون يورو لكن روبرت فرنانديز السكرتير الرياضي فضل ضم عثمان ديمبلي".

وأكمل "كنا نستطيع ضم هالاند عندما احتجنا ضم مهاجم لكن المسؤولين الفنيين أخبروني بأنه ليس اللاعب المناسب لبرشلونة".

كما كشف عن محاولة لإعادة نيمار من صفوف باريس سان جيرمان.

وشرح "سافرت إلى باريس في 2019 وقابلت مسؤولي سان جيرمان وعرض بعض اللاعبين تأجيل جزء من رواتبهم من أجل عودة نيمار، لكن كان علينا تقليص رواتب كل اللاعبين حتى نتوافق مع قواعد اللعب المالي النظيف كما كان سيتخلى نيمار عن الكثير من المال".

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