حازم إمام: البدري له ما له وعليه ما عليه.. ورمضان صبحي حرك المياه الراكدة

تحفظ حازم إمام على أداء منتخب مصر ومديره الفني حسام البدري رغم الفوز على توجو 1-0 مساء السبت في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

قال إمام عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "البدري له ما له وعليه ما عليه.. لقد حقق الفوز ويتصدر المجموعة رغم أن الفريق لا يتجمع كثيرا، ولم يستفد من التجمع الدولي الشهر الماضي لخوض مباريات ودية".

واستدرك "لكن تتبقى لنا 3 مباريات مهمة، ولم نحسم شيئا بعد، كما أن الأداء لم يكن مقنعا، أو الذي تنتظره الجماهير".

وواصل "الناس دائما تتطلع للأداء الجمالي، لقد تعرض بوب برادلي لانتقادات شديدة رغم توليه مسؤولية المنتخب في فترة صعبة توقفت خلالها بطولة الدوري في 2012 و2013".

واستطرد "توجو ليس مصنفا ولا يضم لاعبا مميزا، بينما قوام المنتخب من الأهلي والزمالك وبيراميدز الذين تأهلوا للمباريات النهائية في البطولات القارية".

وأردف نجم الزمالك السابق "أرى أيضا أنه لابد من تغيير خطة 4-2-3-1، هناك 50 طريقة أخرى للعب مثل 4-3-3 و3-5-2 وغيرها.. عبد الله السعيد لاعب مميز جدا، ويحاول ويجتهد، لكنه بطيء، من الطبيعي أن يتراجع المستوى وسرعة اللاعب مع تقدمه في السن".

وحذر "إذا واصلنا الاعتماد على نفس الخطة بعد التأهل لكأس الأمم سنواجه صعوبات كبيرة.. الاعتماد على (صانع ألعاب) ليس ضرورة أو منزل من السماء خاصة أن العناصر الأخرى بنفس المركز سواء يوسف أوباما أو محمد مجدي قفشة، لم يثبتا أنفسهما بشكل كافي ليكونا أساسيين مع المنتخب".

وأشاد حازم إمام بأداء رمضان صبحي، قائلا "لقد حرك المياه الراكدة أمام توجو، فهو اللاعب الوحيد الذي تتوافر لديه الحلول المهارية والتفوق في المراوغات الفردية، ورغم معاناته بدنيا نتيجة الابتعاد فترة طويلة إلا أنه عمل بشكل جيد".

وأتم حازم إمام "لا يوجد لاعب بالمنتخب قادر على مراوغة المنافس والاختراق سوى رمضان صبحي، لماذا الاعتماد على الكرات الطويلة وكأننا نواجه منتخبا ثقيلا مثل البرازيل أو غانا وتصدير الصورة وكأننا نلعب على المرتدات؟ من الأفضل تمرير الكرة على الأرض".