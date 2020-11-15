فورمولا 1 - هاميلتون بطلا للعالم ويعادل رقم شوماخر

الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 15:01

كتب : FilGoal

هاميلتون

توج البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بطلا للعالم لسباقات "فورمولا وان" للمرة السابعة في مسيرته.

وعادل هاميلتون بذلك رقم الألماني مايكل شوماخر، وذلك بعد فوزه بالمركز الأول في سباق جائزة تركيا الكبرى المرحلة الرابعة من بطولة العالم.

وقال هاميلتون في تصريحات نقلها موقع قناة بي إن سبورتس: "لا أجد الكلمات المناسبة، ما حققته تخطى جميع أحلامي".

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وكان هاميلتون توج بطلاً مع ماكلارين عام 2008، ثم مع مرسيدس أعوام 2014 و2015 و2017 و2018 و2019، قبل ان يضيف اللقب السابع اليوم مع الفريق ذاته.

ووسع هاميلتون الفارق عن زميله الفنلندي فالتيري بوتاس في صدارة بطولة العالم الى 110 نقاط قبل نهاية الموسم بثلاث جولات وبالتالي لن يتمكن الأخير من اللحاق به حسابيا.

وبالإضافة الى معادلته الرقم القياسي في عدد الألقاب العالمية، يحمل هاميلتون العديد من الأرقام القياسية الأخرى أبرزها في عدد الانتصارات (94 فوزا)، في عدد الصعود الى منصات التتويج (163 مرة) وفي انتزاع المركز الأول لدى انطلاق السباقات (97 مرة).

فورمولا 1 هاميلتون شوماخر
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