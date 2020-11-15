رابيو: يوفنتوس جعلني أتطور

اعترف أدريان رابيو بعد فوز منتخب فرنسا على البرتغال أن انضمامه إلى يوفنتوس جعله يتطور ويشعر الآن أنه لاعب أكثر اكتمالا.

أدريان رابيو النادي : يوفنتوس فرنسا

وكان رابيو قد انتقل من باريس سان جيرمان إلى يوفنتوس وكافح خلال موسمه الأول لحجز مقعد في تشكيل البيانكونيري.

ويعتبر رابيو أحد أبرز اللاعبين خلال فوز فرنسا على البرتغال بهدف دون رد ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقال رابيو لـ تيلي فوت: "الانضمام إلى يوفنتوس جعلني أنمو وأتطور، أشعر الآن بأنني لاعب أكثر اكتمالا وشخص مختلف".

وكان رابيو قد أثار غضب ديديه ديشامب المدير الفني عام 2018 عندما رفض الاستدعاء ليكون جزءا من الاحتياط خلال كأس العالم.

وتابع "يمكنك أن ترى الفرق الذي أحدثته في عروضي مع فرنسا، انتظرت بصبر لحظتي وأفرغت الأجواء مع المدرب".

وأضاف رابيو "أنا راض عن العمل اليومي لي داخل الملعب وخارجه، تركت النقاد يتحدثون وهذا لا يعني شيئا بالنسبة لي".

وأتم تصريحاته "أعلم أنني أحب اللعب لفرنسا، وآتي إلى هنا بسرور وللحفاظ على مكاني".