إنتر ويوفنتوس يريدان ضم تشالهان أوجلو في يناير

الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 13:40

كتب : FilGoal

هاكان تشالهان أوجلو - ميلان

يسعى ناديا إنتر ويوفنتوس لضم هاكان تشالها أوجلو لاعب وسط ميلان في يناير المقبل.

وينتهي تعاقد تشالهان أوجلو مع ميلان في صيف 2021 ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

وكشف موقع توتوسبورت أن يوفنتوس لا يريد الانتظار لنهاية الموسم ويسعى لضم اللاعب في يناير في صفقة تبادلية.

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وأشار التقرير إلى أن يوفنتوس مستعد لعرض فيديريكو بيرنارديسكي في صفقة تبادلية لضم تشالهان أوجلو في يناير.

وأضاف التقرير أن مفاوضات ميلان لتجديد تعاقد اللاعب التركي معقدة حتى اللحظة.

ويحصل تشالهان أوجلو على 2.5 مليون يورو سنويا مع ميلان ويسعى لرفع راتبه إلى مبلغ يتراوح بين 5 إلى 6 ملايين يورو.

وكشف التقرير عن نية ميلان استمرار اللاعب حتى نهاية الموسم حتى لو كانت نيته الرحيل في النهاية.

لكن قد يفكر الفريق في تحقيق استفادة مالية بدلا من رحيله مجانا بالإضافة إلى التفكير في عرض يوفنتوس للصفقة التبادلية.

ميلان تشالهان أوجلو إنتر يوفنتوس
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