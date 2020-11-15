يوفنتوس يخسر مدافعه 20 يوما

الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 13:06

كتب : محرر في الجول

ليوناردو بونوتشي

يغيب ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس عن الملاعب لمدة 20 يوما بسبب الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب إيطاليا.

وأعلن مدافع السيدة العجوز يوم السبت أنه سيغيب عن مباريات إيطاليا في دوري الأمم ضد بولندا والبوسنة بسبب الإصابة.

وقال بونوتشي لقناة "راي سبورت": "أردت أن أكون هنا بأي ثمن، لكن للأسف لن يحدث ذلك".

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وتابع "لقد جربت كل شيء، وحاولت بشتى الطرق على مدار العشرين يوما الماضية، حتى ضد لاتسيو كنت أشعر ببعض الألم وكنت آمل أن يختفي لكنه استمر في الازدياد".

ووفقا لصحيفة "جازيتا ديللو سبورت" يغيب بونوتشي لمدة 20 يوما، وسيخضع اللاعب لفحوصات طبية في الأيام المقبلة.

وإذا تم تأكيد وقت التعافي، يمكن أن يعود بونوتشي إلى المباريات يوم 5 ديسمبر المقبل ضد تورينو، ويغيب عن مباريات يوفنتوس ضد كالياري، بينيفينتو، فيرينكفاروس ودينامو كييف.

يوفنتوس بونوتشي
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