كونتي: ليفربول لم يفز بشيء في أول 4 سنوات مع كلوب.. وراتبي الأعلى بسبب مسيرتي

رد أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان على الاتهامات التي توجه له بسبب عدم الفوز بأي لقب مع الفريق رغم تقاضيه الأجر الأعلى بين مدربي الدوري الإيطالي.

وأنهى إنتر الموسم الماضي في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعد يوفنتوس، وخسر نهائي الدوري الأوروبي من إشبيلية.

وقال كونتي لصحيفة "جازيتا ديللو سبورت": "نصل إلى الهدف عندما لا يواجه الخصوم مجرد 11 لاعبا فقط، لكن يواجهون ثقافة وهوية ونظاما وشغفا وهدفا جماعيا".

وأكمل "تتحقق الألقاب والكؤوس نتيجة لذلك، بدون ثقافة الفوز لا يمكنك تحقيق النجاحات ولا يمكن الوصول إلى ثقافة الفوز إلا من خلال العمل الجاد".

وعن مقارنته فريقه بإنجازات جوزيه مورينيو وهيلينيو هيريرا، قال: "المقارنات رائعة، وأشعر بالمسؤولية لتحقيق نفس النتائج".

واستدرك "لكن دعونا لا نخلط بين المراحل التاريخية المختلفة للنادي، لقد كانوا من أصحاب الشخصية المعتادين على الضغط الذين تحملوا المسؤولية ولم يرتكبوا أخطاء في اللحظات الحاسمة".

وأوضح مدرب يوفنتوس الأسبق "من حق المشجعين أن يحلموا لكن يجب أن ندرك أن الموسم الماضي كان استثنائيا وأننا فعلنا شيئا لا يصدق بفضل أخطاء الآخرين. لقد أنهينا على بعد نقطة واحدة من يوفنتوس لأنهم بعد الفوز باللقب تراجعوا قليلا في المباريات الأخيرة".

وواصل "أنا فخور أكثر بتقدمي على نابولي الذي كان من المفترض أن يكون المنافس على اللقب. أتذكر المباراة التي خسرناها أمام يوفنتوس قبل الإغلاق. أظهروا أنهم ما زالوا يتوقون للنجاح ونحن نعمل لنكون على نفس المستوى".

وعن أجره، قال: "ما أتقاضاه يتحدد بناء على ما حققته في مسيرتي".

وأكمل "حتى ليفربول بقيادة كلوب لم يفز بأي شيء في السنوات الأربع الأولى، لقد استغرق الأمر وقتا وتعاقدات مهمة في كل موسم لبناء فريق من بين أفضل الفرق في العالم".

وأتم "كان هناك فريق مهيمن بشكل مطلق في إيطاليا على مدار السنوات الماضية، وعندما يحدث ذلك يقومون بصنع فجوة بينهم والآخرين".