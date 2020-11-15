الأهلي يعلن موعد انتظام طاهر وبانون وثلاثي المحترفين في التدريبات.. وموقف محمد هاني

الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 12:08

كتب : حسام نور الدين

طاهر محمد طاهر - بيتسو موسيماني - الأهلي

انتظم الثنائي محمود كهربا وصالح جمعة في تدريبات الفريق اليوم الأحد بعد الغياب أمس بإذن من الجهاز الفني.

ويواصل الأهلي استعداداته لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري.

وعقد بيتسو موسيماني جلسة مع سيد عبد الحفيظ من أجل التحضير للفترة المقبلة، كما حرص المدير الفني على الاطمئنان على حالة محمود وحيد من خلال تنفيذه البرنامج التأهيلي للتعافي من إصابة ثقل في العضلة الخلفية.

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وأشار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة إلى بدأ طاهر محمد طاهر المنضم حديثا للفريق، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وكشف عبد الحفيظ أن طاهر من المقرر أن ينتظم في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي خلال 10 أيام على الأكثر.

كما أشار عبد الحفيظ إلى أن بدر بانون المدافع المغربي المنضم حديثا، ينتظم في مران الفريق الأسبوع المقبل.

وينتظم الثلاثي المحترف علي معلول وجيرالدو وأليو ديانج في مران الأهلي يوم الخميس بعد انتهاء مشاركاتهم مع منتخب بلادهم خلال فترة التوقف الدولي.

وقرر الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا الإثنين.

ويخضع محمد هاني لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة، ويتواجد يوم الثلاثاء في الأهلي للخضوع لفحص طبي وتحديد موعد عودته للتدريبات.

وكان محمد هاني قد تم استبعاده من معسكر منتخب مصر بسبب تعرض لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

الأهلي مران الأهلي طاهر بدر بانون
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