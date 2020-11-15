طبيب المنتخب: إصابة محمد هاني غير مقلقة.. فضلنا إراحة اللاعب وعدم المجازفة به

الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 11:40

كتب : FilGoal

محمد هاني - مصر - توجو

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر لكرة القدم أن إصابة محمد هاني ظهير أيمن الفريق والنادي الأهلي غير مقلقة.

محمد هاني

النادي : الأهلي

مصر

وأعلن منتخب مصر استبعاد محمد هاني من رحلة السفر إلى توجو بعد إصابته في مباراة أمس السبت.

وتم تشخيص إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الخارجي للركبة مما تسبب في استبعاده من معسكر المنتخب.

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وقال محمد أبو العلا في تصريحات نقلتها الشركة الراعية: "إصابة محمد هاني غير مقلقة خاصة أنها مازالت في مراحلها الأولى".

وتابع "الجهاز الفني بقيادة حسام البدري فضل إراحة اللاعب وعدم المجازفة به".

وأتم تصريحاته "تم التواصل مع الجهاز الطبي للأهلي لإبلاغه بحالة اللاعب".

منتخب مصر محمد هاني
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