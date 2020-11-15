عيد مرازيق يتولى القيادة الفنية لـ تليفونات بني سويف

الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 11:21

كتب : رضا السنباطي

عيد مرازيق - البنك الأهلي

تولى عيد مرازيق قيادة تليفونات بني سويف الفنية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وكان مرازيق قد قاد البنك الأهلي من أجل التأهل إلى الدوري الممتاز قبل أن يرحل بالاتفاق بين الطرفين.

وقال مرازيق لـ FilGoal.com: "اجتمعت مع أحمد سعد تمساح المشرف العام على الكرة بتليفونات بني سويف ومحمد مغازي مستثمر الفريق وتم الاتفاق".

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وأضاف "أخوض أول تدريب اليوم الأحد في معسكر الفريق استعدادا لانطلاق الدوري يوم 25 من نوفمبر الجاري"ز

وأتم تصريحاته "سنبدأ الاستعداد سريعا لمواجهة الإعلاميين في افتتاح مجموعة الصعيد".

وكان مرازيق قد تولى قيادة دمنهور لمدة أسبوع فقط بسبب الاختلاف على لائحة الفريق.

عيد مرازيق تليفونات بني سويف
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