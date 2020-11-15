الرابع.. الإسماعيلي يضم فخر الدين بن يوسف

واصل النادي الإسماعيلي تدعيم صفوفه بضم فخر الدين بن يوسف رابع تدعيمات الموسم الجديد.

وأتم الإسماعيلي تعاقده مع بن يوسف لمدة موسم واحد بناء على رغبة الدراويش.

ووصل بن يوسف إلى الإسماعيلية اأمس السبت، وأنهى كافة إجراءات تعاقده ووقع على العقود اليوم.

ومن المقرر أن يشارك فخر الدين بن يوسف في تدريبات الفريق اليوم الأحد والمشاركة في المباراة الودية غدا الإثنين.

ويعد بن يوسف رابع صفقات الإسماعيلي هذا الموسم بعد الجزائري رضوان شريفي وأحمد مصطفى، والأنجولي أري بابل.

ويعتبر بن يوسف ثالث صفقات المحترفين الأجانب في الفريق هذا الموسم.

وينتظر الإسماعيلي تحديد موعد مواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي البطولة العربية للأندية.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الدراويش بهدف دون رد في الذهاب الذي أقيم بمصر.