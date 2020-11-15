استبعاد مدافع يونايتد من معسكر البرازيل بسبب فيروس كورونا

استبعد الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي المدافع أليكس تيليس من معسكر الفريق بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن المنتخب البرازيلي استبعاد تيليس من المعسكر الحالي وضم جوليرمي أرانا بدلا منه، استعدادا لمباراة أوروجواي صباح الأربعاء.

وبذلك أصيب تيليس للمرة الثانية بفيروس كورونا خلال أيام قليلة.

فقد أعلن يونايتد إصابة مدافعه الجديد بفيروس كورونا يوم 29 أكتوبر.

قبل أن يؤكد النادي الإنجليري شفاء مدافع بورتو السابق يوم 6 نوفمبر.

تيليس انضم ليونايتد الصيف الماضي قادما من بورتو البرتغالي.