السولية يغادر معسكر المنتخب بسبب الإيقاف

الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 10:44

كتب : بسام أبو بكر

عمرو السولية - الأهلي

غادر عمرو السولية معسكر منتخب مصر بسبب تأكد غيابه عن مواجهة الجولة الرابعة بسبب الإيقاف وحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

عمرو السولية

النادي : الأهلي

مصر

وحصل السولية على بطاقة صفراء خلال فوز مصر على توجو بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثالثة.

ويغيب السولية لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر عن مواجهة توجو المقرر لها بعد غد الثلاثاء بسبب الإيقاف.

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وتغادر بعثة منتخب مصر إلى توجو في الثانية عشر ظهر اليوم الأحد.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 5 نقاط بعد مرور ثلاث جولات بالتساوي مع منتخب جزر القمر.

منتخب مصر عمرو السولية توجو
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