طبيب المنتخب: أحضرنا الخبير الأول لمكافحة كورونا في مصر لمتابعة حالة محمد صلاح

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر عن تطورات حالة محمد صلاح نجم ليفربول والفراعنة بعد إصابته بفيروس كورونا.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وقال أبو العلا لقناة أون تايم سبورتس 1: "حالة محمد صلاح تحسنت عن يوم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا".

وأضاف "الاعراض التي ظهرت عليه بسيطة ولا تدعو للقلق".

وأشار "الاهتمام به كان غير طبيعي من جميع المسؤولين وأحضرنا له الطبيب حسام حسني خبير مكافحة فيروس كورونا في مصر للكشف عليه ومتابعة حالته بشكل مستمر".

وأكمل "صلاح سيخضع لمسحة طبية جديدة بعد 5 أيام وفي حالة ظهور نتيجتها سلبية سيسافر مرة أخرى إلى إنجلترا".

وواصل "وكذلك المنتخب خضع لمسحة طبية عقب مباراة توجو مباشرة ونتيجتها ستظهر صباح الأحد، وسنخضع لمسحة أخرى فور الوصول إلى توجو".

وأتم تصريحاته "أثناء سفر المنتخب إلى توجو سيتولى حسام حسني خبير مكافحة فيروس كورونا في مصر مهمة متابعة حالة محمد صلاح وتقديم العلاج له".