طبيب المنتخب: أحضرنا الخبير الأول لمكافحة كورونا في مصر لمتابعة حالة محمد صلاح

الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 00:46

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر عن تطورات حالة محمد صلاح نجم ليفربول والفراعنة بعد إصابته بفيروس كورونا.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وقال أبو العلا لقناة أون تايم سبورتس 1: "حالة محمد صلاح تحسنت عن يوم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا".

وأضاف "الاعراض التي ظهرت عليه بسيطة ولا تدعو للقلق".

أخبار متعلقة
السعيد: شارة القيادة ملك للجهاز الفني وليس اللاعبين.. ونفتقد صلاح زيزو: تعويض صلاح في المنتخب؟ أجتهد وحسام البدري يمنحني الثقة البدري: أهدي الفوز لـ صلاح بعد رسالته لنا.. وحققنا هدفنا

وأشار "الاهتمام به كان غير طبيعي من جميع المسؤولين وأحضرنا له الطبيب حسام حسني خبير مكافحة فيروس كورونا في مصر للكشف عليه ومتابعة حالته بشكل مستمر".

وأكمل "صلاح سيخضع لمسحة طبية جديدة بعد 5 أيام وفي حالة ظهور نتيجتها سلبية سيسافر مرة أخرى إلى إنجلترا".

وواصل "وكذلك المنتخب خضع لمسحة طبية عقب مباراة توجو مباشرة ونتيجتها ستظهر صباح الأحد، وسنخضع لمسحة أخرى فور الوصول إلى توجو".

وأتم تصريحاته "أثناء سفر المنتخب إلى توجو سيتولى حسام حسني خبير مكافحة فيروس كورونا في مصر مهمة متابعة حالة محمد صلاح وتقديم العلاج له".

محمد صلاح منتخب مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني 5 دقيقة | مصر
فاروق: انتقالي لـ الأهلي متوقف على جلسة مع أمير توفيق.. وأنا من جمهور الأحمر 18 دقيقة | ميركاتو
فرنسا عقدة رونالدو.. الديوك تجرد البرتغال من لقبها وتطير إلى نصف نهائي دوري الأمم 21 دقيقة | أوروبا
طبيب المنتخب: أحضرنا الخبير الأول لمكافحة كورونا في مصر لمتابعة حالة محمد صلاح 27 دقيقة | منتخب مصر
حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد" 33 دقيقة | مصر
لويس إنريكي: لو تحصلنا على ركلتي جزاء ثالثة ورابعة لسددهما راموس أيضا 37 دقيقة | أوروبا
وصول باتشيكو 38 دقيقة | مصر
حجازي: هدفنا العودة من توجو بالفوز لحسم التأهل لأمم إفريقيا ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 2 إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا 3 قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان 4 قرعة دوري أبطال إفريقيا - مواجهات سهلة لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32
قد ينال إعجابك