حجازي: هدفنا العودة من توجو بالفوز لحسم التأهل لأمم إفريقيا

شدد أحمد حجازي مدافع منتخب مصر على رغبة اللاعبين في العودة من توجو بالفوز وحسم التأهل لبطولة أمم إفريقيا.

أحمد حجازي النادي : الاتحاد مصر

وفاز منتخب مصر على توجو بهدف دون رد ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وقال حجازي عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس 1: "الأداء مهم بالنسبة للمنتخب ولكن الفوز على توجو كان الهدف الأهم بالنسبة لنا".

وأضاف "مستوى المنتخب سوف يرتفع مع الوقت ولعب مباريات أكثر لأننا لم نلعب معا منذ عام كامل".

وأكمل "منتخب توجو يضم مجموعة مميزة من اللاعبين والمباراة المقبلة ستكون صعبة للغاية ويجب أن نحضر لها جيدا من أجل العودة بالفوز وحسم التأهل لأمم إفريقيا".

مدافع اتحاد جدة السعودي أتم تصريحاته "كل اللاعبين في المنتخب يقدمون مستوى مميز مع أنديتهم وهذا يجعلنا قادرون على تقديم أداء جيد وتحقيق الفوز".

وتصدر منتخب مصر مجموعته في التصفيات برصيد 5 نقاط بالتساوي مع جزر القمر وبفارق الأهداف عنه.

ويلعب منتخب مصر الأربعاء المقبل ضد توجو في الجولة الرابعة من التصفيات.