السولية يغيب عن مواجهة توجو في لومي

يغيب عمرو السولية لاعب وسط منتخب مصر عن مواجهة الفراعنة ضد توجو في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا المقبلة في الكاميرون.

ونال السولية إنذارا في الدقيقة 79 من مباراة المنتخب ضد توجو في الجولة الثالثة من التصفيات، وهو الإنذار الثاني له في التصفيات.

لاعب وسط الأهلي تلقى إنذارا في الدقيقة الأخيرة من مباراة جزر القمر، ونال الإنذار الثاني ضد توجو ليغيب عن مواجهة توجو في لومي بعد 3 أيام.

بعد 503 يوما دون انتصار رسمي، حقق منتخب مصر الفوز على توجو في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا المزمع إقامتها العام المقبل في الكاميرون.

هدف يتيم سجله محمود حمدي "الونش" كان كافيا ليفوز المنتخب للمرة الأولى رسميا منذ الفوز على أوغندا في 30 يونيو 2019 في الدور الأول من كأس أمم إفريقيا، وكان كافيا ليحصد حسام البدري فوزه الأول مع الفراعنة بعد تعادلين أمام كينيا وجزر القمر، وكان كافيا لدفع منتخب مصر لصدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، نفس رصيد جزر القمر صاحبة المركز الثاني، والتي تواجه كينيا يوم غد الأحد.