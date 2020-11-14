زيزو: تعويض صلاح في المنتخب؟ أجتهد وحسام البدري يمنحني الثقة

يرى أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر والزمالك أن فوز الفراعنة على توجو يعيد الثقة للاعبين والجماهير في المرحلة المقبلة.

وفاز منتخب مصر على توجو بهدف دون رد ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وقال زيزو عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس 1: "الفوز على توجو بداية إعادة الثقة للمنتخب والجماهير".

وأضاف "منتخبنا قوي ويضم مجموعة مميزة من المحترفين ولاعبين مميزين من الأهلي والزمالك طرفا نهائي دوري أبطال إفريقيا وبيراميدز الذي لعب نهائي الكونفدرالية".

وأكمل "كل لاعب يلعب بطريقة مختلفة مع فريقه وعندما نأتي للمنتخب نحاول تنفيذ تعليمات حسام البدري وأمام توجو نجحنا في تنفيذ بعض أفكاره وحققنا الفوز بأداء جيد في ظل الظروف التي يمر بها المنتخب".

وبسؤاله عن اللعب بدلا من محمد صلاح الذي يعاني من الإصابة بفيروس كورونا قال: "أقدم مستوى جيد مع الزمالك في الدوري وإفريقيا وأجتهد وأقدر الثقة التي منحها لي حسام البدري وسأحاول أن أرد له هذه الثقة بأداء مميز في الملعب".

وأتم تصريحاته "أوجه رسالة إلى جمهور الزمالك والأهلي، أقرب ثنائي لي في المنتخب هما أفشة ومحمد هاني والشناوي يتدرب دائما مع مصطفى محمد وأجلس في الغرفة مع أفشة، في النهاية هي كرة قدم ويجب أن يتحلى الجميع بالروح الرياضية".

وتصدر منتخب مصر مجموعته في التصفيات برصيد 5 نقاط بالتساوي مع جزر القمر وبفارق الأهداف عنه.

ويلعب منتخب مصر الأربعاء المقبل ضد توجو في الجولة الرابعة من التصفيات.