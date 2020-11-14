البدري: أثق في قدرتي على تطوير أداء المنتخب.. ورمضان صنع خطورة ضد توجو

اعترف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بعدم وصول أداء الفراعنة إلى المستوى الذي ينتظره وذلك بعد الفوز على توجو في تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وقال البدري عبر قناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "راضي عن النتيجة بنسبة 100% لأننا حققنا الفوز في ظل ظروف صعبة للغاية مر بها المنتخب".

وأضاف "أما المستوى الفني لا يزال يحتاج إلى الارتفاع وأنا أثق في قدرتي على تطوير أداء المنتخب مع هذه المجموعة المميزة من اللاعبين التي تضم مزيج من الخبرات والشباب".

وعن مشاركة رمضان صبحي في المباراة بعد غيابه عن الملاعب لمدة عام رد قائلا: "أتعامل مع الموقف الحالي والمصلحة العامة للمنتخب ونأخذ في الاعتبار احتمال غياب أي لاعب للإصابة".

وأتم تصريحاته "شاهدنا عندما شارك رمضان شكل خطورة على مرمى توجو كلما وصلت الكرة له".

وتصدر منتخب مصر مجموعته في التصفيات برصيد 5 نقاط بالتساوي مع جزر القمر وبفارق الأهداف عنه.

ويلعب منتخب مصر الأربعاء المقبل ضد توجو في الجولة الرابعة من التصفيات.