على رأسهم محمد إبراهيم ورجب بكار.. كليوباترا يعلن ضم 7 لاعبين

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا عن التعاقد الرسمي مع 7 صفقات جديدة، استعدادا للمشاركة في الدوري المصري للمرة الأولى في تاريخه.

وقال بيان للنادي إنه تعاقد مع محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد مسعد ومحمد توني، من صفوف مصر للمقاصة.

وكذلك، أعلن النادي ضم عبد الرحمن بودي وعبد الله محمود من وادي دجلة.

وضم النادي كذلك رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز.

وقال بيان النادي: "الصفقات الجديدة، جاءت بعد دراسة فنية وعلمية شديدة من قبل هيثم شعبان المدير الفني للفريق. اللاعبون الجدد إضافة قوية للفريق في الموسم الجديد".

وأعلن المقاصة في وقت سابق عن بيع رباعي الفريق السالف ذكره، وأحمد سامي، إلى سيراميكا كليوباترا مقابل 27 مليون جنيه.

أما بكار، فابتعد عن المشاركة بالكامل خلال الأشهر الأخيرة من الموسم الماضي وخرج من حسابات أنتي تشاتشيتش المدير الفني السابق للفريق.

ولم يظهر بكار بقميص بيراميدز في الدوري المصري منذ مباراة الجونة بالجولة 25، قبل أن يخرج من قائمة المباريات التسعة التالية، بالإضافة إلى ابتعاده عن منافسات الكونفدرالية الإفريقية.

وصعد سيراميكا كليوباترا إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه هذا الموسم.