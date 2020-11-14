انتهت - مصر (1) - (0) توجو.. فوز الفراعنة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة منتخب مصر أمام منتخب توجو في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

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** انتهت

** ق88 مشاركة أفشة بدلا من زيزو

** ق82 مشاركة طارق حامد بدلا من عمرو السولية

** ق78 بطاقة صفراء لعمرو السولية

** ق74 مشاركة رمضان صبحي بدلا من تريزيجيه

** عرضية أرضية من عبد الله السعيد مرت من الجميع لتصل إلى النني الذي أعادها أمام المرمى ليحولها الونش في الشباك.

** ق53 جوووووووووووووووووول الونش والهدف الأول لمنتخب مصر

** انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** ق42 الشناوي يتألق أمام فرصة لاما كودجو

** ق35 تريزيجيه كاد يسجل من تسديدة أرضية بعد تمريرة من عمرو السولية

** ق21 رأسية رائعة من مصطفى محمد ولكن العارضة تحرم منتخب مصر من هدف أول محقق

** ق16 تريزيجيه يسقط أرضا مطالبا بالحصول على ركلة جزاء ولكن الحكم لم يحتسب أي شيء

** ق1 فرصة أولى عن طريق مصطفى محمد ولكن تسديدته لم تهز الشباك

** انطلاق المباراة

** المباراة تنطلق في التاسعة مساءً على استاد القاهرة