التشكيل - مصطفى محمد يقود هجوم مصر ضد توجو.. زيزو والسعيد أساسيان

يقود مصطفى محمد خط هجوم منتخب مصر أمام منتخب توجو في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

منتخب مصر يستضيف منتخب توجو في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا في الكاميرون.

ويلعب عبد الله السعيد كصانع ألعاب وبجانبه الثنائي محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد سيد "زيزو".

ويعتمد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على ثنائية محمد النني وعمرو السولية في وسط الملعب.

وفيما يلي تشكيل المنتخب بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد أبو الفتوح - محمود حمدي "الونش" - أحمد حجازي - محمد هاني

الوسط الدفاعي: محمد النني - عمرو السولية

الوسط الهجومي: محمود حسن "تريزيجيه" - عبد الله السعيد - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: مصطفى محمد

بينما يجلس على مقاعد الاحتياطي كل من: محمد أبو جبل - أيمن أشرف - أحمد توفيق - محمود علاء - علي جبر - طارق حامد - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - رمضان صبحي - أحمد حسن "كوكا" - حسام حسن - محمد شريف