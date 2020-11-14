ساوثجيت: هاري كين يستطيع تخطي أهداف روني مع منتخب إنجلترا

السبت، 14 نوفمبر 2020 - 19:28

كتب : FilGoal

هاري كين - إنجلترا - التشيك

يرى جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا أن هاري كين نجم توتنام وقائد الأسود الثلاثة قادرا على تحطيم رقم واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

إنجلترا

وقال ساوثجيت في تصريحات نقلتها شبكة أخبار "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "فيما يتعلق بتسجيل الأهداف بالنسبة لهاري كين فهو يملك معدل تسجيل استثنائي ولديه وقت كافي لمطاردة رقم واين روني وتجاوزه".

وأضاف "إنه يركز بشدة على نجاح الفريق كذلك الإنجاز الشخصي يدفعه نحو التألق معنا".

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وأكمل "كذلك فوزه بالحذاء الذهبي في كأس العالم والحصول على لقب هداف البطولة كان أمرا رائعا بالنسبة له".

ويستعد هاري كين للعب المباراة رقم 50 مع منتخب إنجلترا أمام بلجيكا.

وسجل كين 32 هدفا دوليا مع منتخب إنجلترا بفارق 21 هدفا عن واين روني الهداف التاريخي للأسود الثلاثة.

بينما يأتي مهاجم توتنام في المركز السادس بقائمة هدافي منتخب إنجلترا عبر التاريخ.

هاري كين روني منتخب إنجلترا
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