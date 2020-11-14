تقرير مغربي: إسماعيل الحداد من الوداد إلى الدوري القطري

السبت، 14 نوفمبر 2020 - 19:18

كتب : FilGoal

إسماعيل الحداد - الوداد

كشفت صحيفة (هسبورت) المغربية إتمام انتقال إسماعيل الحداد مهاجم الوداد الرياضي المغربي إلى نادي الخور القطري، على أن تتم الصفقة في شهر يناير المقبل.

وأشارت الصحيفة، وفقا لمصادرها الخاصة، إلى أن إسماعيل الحداد وإدارة الوداد اتفقا على انضمام اللاعب إلى الفريق القطري منذ أسابيع، ولكن "الوداد كان مصرا على إتمام اللاعب للدوري ومشاركته في إياب نصف نهائي دوري الأبطال مما تسبب في تأجيل الإعلان عن الصفقة".

ومن المنتظر أن يحصل نادي الوداد على "قرابة مليون دولار" مقابل انضمام إسماعيل الحداد إلى الخور القطري، وفقا للصحيفة المغربية.

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وسينضم إسماعيل الحداد إلى الخور القطري لمدة 3 سنوات تبدأ من شهر يناير المقبل، وفقا للتقرير المغربي.

إسماعيل الحداد صاحب الـ 30 عاما انضم للوداد عام 2015 قادما من حسنية أغادير.

وسجل الحداد 9 أهداف وصنع 7 خلال ظهوره في 31 مباراة الموسم الماضي.

الخور القطري الوداد إسماعيل الحداد
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