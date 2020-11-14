مران الزمالك - انتظام عبد الغني واستمرار تأهيل شيكابالا وجنش

انتظم محمد عبد الغني مدافع الزمالك في مران فريقه الجماعي بعد غيابه عن التدريبات لمدة يومين.

وحصل عبد الغني على إذن للغياب عن مران الزمالك أول أمس، ثم أدى بعض التدريبات التأهيلية عقب عودته من الراحة.

وأدى لاعبو الزمالك فقرة تأهيلية قوية على هامش المران الذي أقيم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

خلال هذه الفقرة اعتمد الجهاز الفني على تأدية اللاعبين بعض التدريبات الخاصة بتقوية العضلات والمرونة.

على جانب آخر أدى الفريق فقرة ترفيهية عبارة عن مباراة تنس أرضي اتسمت بالرفاهية والمنافسة بين اللاعبين.

وقرر الجهاز الفني للزمالك تصعيد الحارس محمد كامل مواليد عام 2000 للمشاركة في مران الفريق بسبب غياب محمد أبو جبل ومحمد صبحي لانضمامها للمنتخبين الأول والأولمبي.

كما أدى يوسف إبراهيم "أوباما" فقرة تأهيلية تحت قيادة عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.

وأدى اللاعب فقرة للجري حول الملعب أعقبها تدريبات بالكرة وشارك أيضا في فقرة التنس الأرضي.

وواصل محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق تدريباته التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم وفقا للبرنامج المخطط له لتجهيزه استعدادا للفقرة المقبلة.

أما محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق أدى تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم استعدادا للمشاركة في التدريبات والمباريات.

ويقود جايمي باتشيكو مران الزمالك غدا الأحد، بعد عودته من البرتغال عقب نهاية فترة إجازته.