الأهلي: إصابة محمود وحيد ليست مزعجة
السبت، 14 نوفمبر 2020 - 17:36
كتب : FilGoal
تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي عن إصابة محمود وحيد، مشيرا إلى "ليست مزعجة".
محمود وحيد
النادي : الأهلي
وأجرى محمود وحيد فحصا طبيا قبل انطلاق المران الجماعي لـ الأهلي اليوم السبت، أثبت إصابته بثقل في العضلة الخلفية، حسبما صّرح عبد الحفيظ.
وقال مدير الكرة في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي "إصابة محمود وحيد ليست مزعجة".
وأضاف "اللاعب أدى جلسة علاج طبيعي وتأهيلي في الجيم، وسوف ينضم إلى التدريبات الجماعية للفريق بشكل منتظم عقب زوال آلام الخلفية".
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا المرتقب في الـ 27 من شهر نوفمبر الجاري.