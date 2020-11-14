راديو مونت كارلو: مبابي يغيب عن مواجهة البرتغال بسبب الإصابة

سيغيب كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان أمام البرتغال في دوري الأمم الأوروبية، مساء اليوم السبت.

ولم يتعاف الفرنسي الشاب من الإصابة العضلية وبالتالي سيغيب عن المواجهة وفقا لما جاء في موقع "راديو مونت كارلو" الفرنسية.

وأضاف التقرير أن مبابي لن يكون في قائمة الـ 23 لاعبا لمواجهة حامل اللقب في مدينة لشبونة.

وتعرض مبابي لإصابة بشد في العضلة الخلفية في مواجهة باريس سان جيرمان أمام نانت في الدوري الفرنسي.

ورغم تدربه يوم الجمعة إلا أنه لم يتعاف بشكل كامل لمواجهة زملاء كريستيانو رونالدو.

ويأمل ديديه ديشامب المدير الفني للديوك في مشاركة مبابي أمام السويد في الجولة الأخيرة.

وكانت مباراة الذهاب بين المنتخبين قد انتهت بالتعادل السلبي.

وتحل فرنسا في المركز الثاني برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن البرتغال المتصدرة، إذ يتأهل أول كل مجموعة إلى المرحلة النهائية لحصد اللقب.