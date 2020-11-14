ريكاردو: نستهدف المربع الذهبي في الموسم المقبل

كشف ريكاردو مدرب الإسماعيلي عن طموح فريقه للموسم المقبل بالتواجد في المربع الذهبي.

وقال ريكاردو في تصريحات لموقع النادي: "هدفنا في الموسم المقبل هو دخول المربع الذهبي للدوري".

وأضاف "الفريق سيتغير للأفضل عندما تكتمل التدعيمات الجديدة من اللاعبين التي يحتاجها التشكيل".

المدرب البرازيلي واصل "هناك ارتياح حتى الآن لمجموعة اللاعبين الذين تم التعاقد معهم، لكن ضعف اللياقة البدنية كانت أكبر المشاكل التي واجهتها عندما تعاقدت لتدريب الفريق هذه المرة، وتم حلها بشكل كبير".

وأتم "أتمنى أن تقام مباراتنا مع الرجاء في نصف نهائي البطولة العربية لنتجاوزهم والفوز بالبطولة".