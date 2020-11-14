أحمد شرويدة إلى البنك الأهلي

انتقل أحمد شرويدة مهاجم حرس الحدود إلى نادي البنك الأهلي.

وصرّح حمادة هاشم مدير التعاقدات بنادي البنك الأهلي لـ FilGoal.com: "أتممنا التعاقد مع أحمد شرويدة مهاجم حرس الحدود".

وأوضح "مدة التعاقد 3 مواسم بعد دفع المقابل المادي للصفقة".

شرويدة بدأ مسيرته مع المصري البورسعيدي من 2009 وحتى 2012 ومن ثم انتقل إلى تلفيونات بني سويف ولعب لصفوف الاتحاد السكندري وإنبي والإنتاج الحربي والنجوم.

وسبق أن لعب شرويدة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد لندن 2012.

وانضم المهاجم البالغ 30 عاما الموسم الماضي لصفوف حرس الحدود وخاض 32 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفا.

وهبط حرس الحدود للقسم الثاني بعدما أنهى الموسم المنصرم في المركز الـ 16، بينما تأهل البنك الأهلي ممثلا لمجموعة الصعيد.

وضم البنك الأهلى حتى الآن كل من، محمد فخري على سبيل الإعارة من الأهلي، ومحمد كوفي وأحمد ياسر وعاصم صلاح وبهاء مجدي وأحمد ياسين.