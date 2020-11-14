بواتينج عن عروض أرسنال وتشيلسي وتوتنام: لا شيء

أبدى جيروم بواتينج مدافع بايرن ميونيخ مفاجأته بما يقال عن عروض إنجليزيه لضمه خلال شهر يناير المقبل.

وقال بواتينج في تصريحات لصحيفة " Suddeutsche Zeitung" الألمانية: "لم يتحدث معي أحد ولم تصلني أية عروض".

وأضاف "مندهش تماما مثلكم مما ينشر في الصحف والمواقع حول هذا الأمر".

كانت العديد من التقارير الإنجليزية قد أشارت لرغبة فرق تشيلسي، وتوتنام، وأرسنال لضم جيروم بواتينج خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي عقد بواتينج مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الجاري، فيما لم يتم التجديد بين الطرفين حتى الآن.

صاحب الـ32 عاما يلعب مع بايرن ميونيخ منذ 9 سنوات قادما من هوفينهايم. فاز معهم بـ 8 بطولات دوري، وبطولتين لدوري أبطال أوروبا.